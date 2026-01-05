Neres ko contro la Lazio | esami alla caviglia e Napoli in attesa

Dopo l'infortunio durante la partita contro la Lazio, David Neres si è sottoposto a esami per valutare l’entità del problema alla caviglia. La squadra attende i risultati per definire i tempi di recupero e pianificare le prossime strategie, con l’attenzione rivolta anche alla sfida contro il Napoli. Gli aggiornamenti ufficiali saranno comunicati appena disponibili.

Arrivano i primi riscontri sulle condizioni di David Neres dopo l’uscita forzata nel . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Neres ko contro la Lazio: esami alla caviglia e Napoli in attesa Leggi anche: Infortunio Neres, trauma distorsivo alla caviglia: i possibili tempi di recupero in attesa degli esami Leggi anche: Napoli, trauma alla caviglia per Neres: le condizioni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Napoli, Neres va ko contro la Lazio: il comunicato del club; Tegola Napoli: Neres ko. Si gira la caviglia, da valutare per l'Inter; Napoli, Neres esce per infortunio contro la Lazio; Fantacalcio Napoli, Neres ko alla caviglia: Conte in ansia, cosa filtra in vista dell’Inter. Quando torna David Neres? Il brasiliano ko contro la Lazio - David Neres ha dovuto lasciare il campo nella sfida dell'Olimpico, facendo scattare l’allarme tra le fila dei ... tag24.it

Napoli, Neres esce per infortunio contro la Lazio - A metà del secondo tempo si è infatti infortunato Neres, costretto al cambio per un problema alla caviglia sin ... sport.sky.it

Infortunio Neres durante Lazio-Napoli: come sta e ultime notizie - Brutte notizie per il Napoli, che durante il secondo tempo della sfida contro la Lazio ha perso David Neres a causa di un infortunio. corrieredellosport.it

Allarme Neres: rientro in stampelle e Inter a rischio L’uscita anticipata di David Neres contro la Lazio accende un campanello d’allarme in casa Napoli. L’esterno brasiliano ha rimediato una distorsione alla caviglia, un infortunio tutt’altro che banale per dinami - facebook.com facebook

La vittoria contro la Lazio regala entusiasmo e punti pesanti al Napoli, ma lascia anche una nota di apprensione legata alle condizioni di David Neres. Antonio Conte affronta il tema subito dopo la gara, chiarendo i primi aspetti dell’infortunio. “Infortunio Neres x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.