Neres dell’Inter potrebbe rimanere fuori dal campo fino a dieci giorni a causa di un infortunio. La società seguirà attentamente l’evoluzione della condizione del giocatore, valutando eventuali miglioramenti o complicazioni. La prognosi sarà aggiornata quotidianamente, per garantire una gestione accurata e mirata del recupero.

si parla. La situazione sarà monitorata giorno per giorno. il giocatore ha iniziato l’iter riabilitativo. Scrive Gianluca Di Marzio: “Un infortunio che di solito richiede 710 giorni di stop. Da monitorare dunque le sue condizioni visti i tanti impegni del club nelle prossime settimane. Sicuramente out per Napoli-Verona di mercoledì 7 gennaio del turno infrasettimanale, l’obiettivo sarà il big match contro l’Inter di domenica 11 gennaio”. Comunicato ufficiale sull’infortunio di Neres. Il comunicato del Napoli sull’infortunio del brasiliano: “Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neres a forte rischio per l’Inter, fino a dieci giorni di stop

