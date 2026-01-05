Nella Lounge di American Express Centurion a Hong Kong, le persone celiache trovano poche opzioni alimentari adeguate. Secondo alcune testimonianze, anche le insalate possono essere contaminate e non viene offerta un’alimentazione sicura per chi segue una dieta senza glutine. Questa situazione evidenzia come, in alcuni casi, le esigenze di salute dei clienti possano essere trascurate, lasciando spazio a criticità e insoddisfazioni.

Nessuna opzione per chi ha la celiachia nella Lounge di American Express ad Hong Kong, dove - denuncia il lettore del GdI - anche le insalate sono contaminate da salse e residui di grano "Nella Lounge di American Express di Hong Kong se sei celiaco ti lasciano digiuno", è l'amara denuncia di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Nella Lounge di American Express Centurion di Hong Kong se sei celiaco ti lasciano digiuno, carta Amex platino inutile; a un 16enne: "cerca un bar"

