Nel Valdarno un si dorme… e i risultati si vedono | fiocchi rosa e azzurri a raffica

Nel Valdarno, l’inizio dell’anno si distingue per un’atmosfera di serenità e speranza. I recenti dati e i segnali positivi indicano un territorio in ripresa, con notizie di nascite che testimoniano un futuro di continuità e fiducia. Un quadro che contrasta con le criticità nazionali, sottolineando come, anche in tempi complessi, il Valdarno continui a mostrare segnali di vitalità e ottimismo.

Altro che crisi e braccini corti: come racconta La Nazione, nel Valdarno l'anno nuovo s'è aperto col sorriso. e con parecchi vagiti. Nei primi cinque giorni del 2026, all'ospedale della Gruccia son venuti al mondo 15 bimbi, gemelli compresi, segno che tra una coperta e l'altra qui un si perde tempo. Un "inizio col botto", come dicono dal reparto, che fa ben sperare nonostante l'Italia faccia sempre meno figli. Insomma, mentre altrove si rimanda, da queste parti si combina: e i risultati si vedono, eccome. Sarebbe proprio che tra una cena lunga, un bicchiere di rosso e il freddo che invita a stare sotto le coperte, in Valdarno ci si dia parecchio da fare.

