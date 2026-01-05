Nel testamento 600 mila euro al canile di Firenze | come destinare i propri averi agli animali

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel testamento di Fernanda Rafanelli sono stati destinati 600 mila euro al canile di Firenze e ad altri progetti sociali. Il Comune ha comunicato come questi fondi verranno utilizzati per sostenere animali e iniziative a favore di bambini e anziani, evidenziando l'importanza di destinare gli averi a cause di interesse pubblico. Questa scelta testimonia l’impegno della benefattrice nel supporto a comunità e strutture di solidarietà.

Il Comune di Firenze ha reso noto come investirà l'eredità lasciata da una donna, Fernanda Rafanelli, destinata al canile comunale e a altri progetti solidali per bambini e anziani. Ma come è possibile in Italia lasciare i propri averi ad altri esseri viventi? I casi più noti e cosa dice la legge in merito. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Testamento in favore del canile di Firenze: Fernanda lascia 600mila euro. Ecco come verranno impiegati i soldi

Leggi anche: Quasi 9 mila multe sulla Ztl di via delle Nazioni, Spadoni (LpRa): "Proventi da oltre 700 mila euro da destinare a Marina"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

testamento 600 mila euroNel testamento 600 mila euro al canile di Firenze: come destinare i propri averi agli animali - Il Comune di Firenze ha reso noto come investirà l'eredità lasciata da una donna, Fernanda Rafanelli, destinata al canile comunale e a altri progetti ... fanpage.it

Erminia e il testamento a 106 anni: lascia 170 mila euro al suo barboncino e al canile di Roma - L'anziana donna ha 106 anni e nel testamento olografo ha disposto che parte dei suoi beni vadano a un canile per accudire il suo ... corrierefiorentino.corriere.it

Moglie, figlia e Lega: il testamento di un pensionato che lascia in eredità a Salvini un immobile da 100 mila euro - È l’eredità di un signore benestante ma tutt’altro che ricco, morto nel 2024 a 76 anni, che così aveva deciso nelle sue ultime volontà. corriere.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.