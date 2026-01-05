Nel testamento 600 mila euro al canile di Firenze | come destinare i propri averi agli animali

Nel testamento di Fernanda Rafanelli sono stati destinati 600 mila euro al canile di Firenze e ad altri progetti sociali. Il Comune ha comunicato come questi fondi verranno utilizzati per sostenere animali e iniziative a favore di bambini e anziani, evidenziando l'importanza di destinare gli averi a cause di interesse pubblico. Questa scelta testimonia l’impegno della benefattrice nel supporto a comunità e strutture di solidarietà.

Erminia e il testamento a 106 anni: lascia 170 mila euro al suo barboncino e al canile di Roma - L'anziana donna ha 106 anni e nel testamento olografo ha disposto che parte dei suoi beni vadano a un canile per accudire il suo ... corrierefiorentino.corriere.it

Moglie, figlia e Lega: il testamento di un pensionato che lascia in eredità a Salvini un immobile da 100 mila euro - È l’eredità di un signore benestante ma tutt’altro che ricco, morto nel 2024 a 76 anni, che così aveva deciso nelle sue ultime volontà. corriere.it

GARZON, LA CHIESETTA (S.- Valdegamberi) Il lunedì 18 novembre 1575 Marco del fu Antonio del Garzon fece testamento nel cortile della propria casa di abitazione, in località Garzon nelle montagne veronesi, in un momento in cui la peste aveva già iniziato - facebook.com facebook

