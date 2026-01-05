Negli episodi in onda stasera Reyyan dà un ultimatum al marito Yaren si scaglia contro Zeynep mentre Azize e Füsun gridano vendetta

I conti si pagano, ma i protagonisti di Hercai – in onda stasera alle 21.30 su Real Time – sanno sempre come trovare una soluzione alternativa. Nella nuova puntata, Miran e Reyyan sembrano trovare un punto di incontro, mentre Azize e Füsun continuano a chiedere vendetta. Tuttavia, stavolta Azize mostra un nuovo lato di sé e decide di seguire un piano diverso da quelli attuati in passato. «Meglio tardi che mai»: l’irresistibile teaser trailer de “Il diavolo veste Prada 2” X Leggi anche › “Hercai”, stasera nella nuova puntata Reyyan riabbraccia Umut, ma allontana Miran Hercai, anticipazioni 5 gennaio 2026: puntata stasera su Real Time. 🔗 Leggi su Iodonna.it

