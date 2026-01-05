Nella notte si sono disputate le partite NBA, con Phoenix che ha battuto Oklahoma City 108-105. I Pistons e gli Heat hanno ottenuto vittorie, mentre Fontecchio è sceso in campo per un solo minuto. Questi i risultati principali della giornata, che confermano l’andamento delle squadre nel primo scorcio del 2026.

Oklahoma City (Stati Uniti), 5 gennaio 2026 – E’ arrivata al Mortgage Matchup Center di Phoenix la prima sconfitta nel 2026 degli Oklahoma City Thunder: i campioni NBA in carica sono stati infatti battuti sul filo di lana 108-105 dai Suns padroni di casa. A decidere A meno di un secondo dal suono dell’ultima sirena è stata l’unica tripla segnata su quattro tentativi da Devin Booker, che ha chiuso a quota 24 punti. Meglio di lui, in termini di fatturato in casa Suns, ha fatto soltanto Jordan Goodwin con 26 punti in uscita dalla panchina. Ai Thunder, che hanno dilapidato un vantaggio arrivato persino a 18 lunghezze e che, dopo essere finiti sotto 105-101 a meno di 1’ dalla fine hanno provato a raddrizzare la situazione ritrovando la parità, non sono bastati i 23 punti di Jalen Williams e i 25 di Shai Gilgeous-Alexander, il quale ha allungato a 107 il numero di gare consecutive con almeno 20 punti segnati (Wilt Chamberlain arrivò a 126). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - NBA, i risultati nella notte: Phoenix sgambetta OKC. Vincono i Pistons e gli Heat, ma Fontecchio gioca solo 1 minuto

