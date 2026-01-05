Nazionalizzazioni sequestri e golpe militari | 23 anni di guerra per il petrolio tra Usa e Venezuela

Negli ultimi 23 anni, le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela si sono concentrate sul controllo delle risorse petrolifere, con nazionalizzazioni, sequestri e interventi militari. Dopo l’arresto di Nicolás Maduro e Cilia Flores negli Stati Uniti, l’amministrazione americana mira a recuperare il patrimonio energetico venezuelano, ritenuto essenziale per le strategie economiche e geopolitiche degli Stati Uniti. Questo contesto riflette un lungo conflitto di interessi legati alle risorse e alla sovranità nazionale.

Con Nicolás Maduro e Cilia Flores fuori dai giochi – prelevati dal loro letto, in cella negli Usa – Donald Trump passa subito ai fatti: il “suo” petrolio va “recuperato” e servirà a “indennizzare” degli americani, vittime di un “furto” da parte di Caracas. Sul banco degli imputati il regime socialista che ha “sequestrato e venduto unilateralmente petrolio, asset e piattaforme statunitensi”, recando danni miliardari alla Casa Bianca. Bandite le parole “democrazia”, “libertà” o “diritti umani”, ormai abusate dalle scorse amministrazioni. Scaricata anche María Corina Machado, che a tutti prometteva “l’oro nero” venezuelano senza averne il controllo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nazionalizzazioni, sequestri e golpe militari: 23 anni di guerra per il petrolio tra Usa e Venezuela Leggi anche: Crisi Usa-Venezuela. La guerra al narcotraffico e l’ombra del petrolio Leggi anche: Venezuela, legislatori Usa verso Risoluzione Poteri di Guerra per "far votare il Congresso su azioni militari non autorizzate contro Caracas" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Nazionalizzazioni, sequestri e golpe militari: 23 anni di guerra per il petrolio tra Usa e Venezuela.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.