Natale in Periferia | il cartellone si chiude con l' arrivo della Befana

Nel quartiere, il Natale si conclude con l’arrivo della Befana, offrendo una mattinata ricca di attività per tutta la famiglia. Tra giochi, giochi sportivi e animazioni, l’evento rappresenta un momento di convivialità e divertimento, culminando con la tradizionale calza della Befana. Un'occasione per vivere la comunità locale in un’atmosfera semplice e autentica, all’insegna dello spirito natalizio e della condivisione.

Vigilia di Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 24 dicembre

Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 25 dicembre

“In Canto di Natale” Cultura in musica che accende la periferia a Torre del Greco. Oggi alle 18 presso la chiesa di “S. Vincenzo a Postiglione” a Torre del Greco (NA) Il TRIO HARMONIA Teresa Manna - Soprano Tetyana Sapeshko - pianoforte Filippo Staiano - - facebook.com facebook

Accade a Milano, a pochi giorni da Natale. Mentre nel centro della città brillano luminarie e vetrine scintillanti, a pochi chilometri di distanza, in periferia a Baggio, decine di famiglie – anche con bambini piccoli e persone vulnerabili – vengono sfrattate con la fo x.com

