Natale in Periferia | il cartellone si chiude con l' arrivo della Befana
Nel quartiere, il Natale si conclude con l’arrivo della Befana, offrendo una mattinata ricca di attività per tutta la famiglia. Tra giochi, giochi sportivi e animazioni, l’evento rappresenta un momento di convivialità e divertimento, culminando con la tradizionale calza della Befana. Un'occasione per vivere la comunità locale in un’atmosfera semplice e autentica, all’insegna dello spirito natalizio e della condivisione.
Una mattinata di sorprese, tra attività ludico-sportiva per bambini, animazione e la classica.calza della Befana. Si chiuderà all’insegna del divertimento la seconda edizione di “Natale in Periferia”, il cartellone natalizio promosso dalla Cisl Messina, dal Centro Sportivo Italiano e dalla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Si chiude il Villaggio di Natale: doppio appuntamento con la befana volante e i premi della lotteria
Leggi anche: Natale Insieme in Periferia, quarta edizione promossa dalla Cisl: il cartellone ricco di eventi
“Natale in Periferia” a Messina, il cartellone si chiude con l’arrivo della Befana - Si chiuderà all’insegna del divertimento la seconda edizione di “Natale in Periferia”, ... strettoweb.com
Vigilia di Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 24 dicembre - Vigilia di Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 24 dicembre in Italia. tpi.it
Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 25 dicembre - Natale 2025: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 25 dicembre. tpi.it
“In Canto di Natale” Cultura in musica che accende la periferia a Torre del Greco. Oggi alle 18 presso la chiesa di “S. Vincenzo a Postiglione” a Torre del Greco (NA) Il TRIO HARMONIA Teresa Manna - Soprano Tetyana Sapeshko - pianoforte Filippo Staiano - - facebook.com facebook
Accade a Milano, a pochi giorni da Natale. Mentre nel centro della città brillano luminarie e vetrine scintillanti, a pochi chilometri di distanza, in periferia a Baggio, decine di famiglie – anche con bambini piccoli e persone vulnerabili – vengono sfrattate con la fo x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.