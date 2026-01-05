Natale in Periferia | il cartellone si chiude con l' arrivo della Befana

Nel quartiere, il Natale si conclude con l’arrivo della Befana, offrendo una mattinata ricca di attività per tutta la famiglia. Tra giochi, giochi sportivi e animazioni, l’evento rappresenta un momento di convivialità e divertimento, culminando con la tradizionale calza della Befana. Un'occasione per vivere la comunità locale in un’atmosfera semplice e autentica, all’insegna dello spirito natalizio e della condivisione.

Una mattinata di sorprese, tra attività ludico-sportiva per bambini, animazione e la classica.calza della Befana. Si chiuderà all’insegna del divertimento la seconda edizione di “Natale in Periferia”, il cartellone natalizio promosso dalla Cisl Messina, dal Centro Sportivo Italiano e dalla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

