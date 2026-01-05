' Natale al Mare' saluta | in arrivo l’ultima giornata del villaggio per bambini in piazza Costa

Domani si conclude ‘Natale al Mare’, l’evento natalizio che ha animato il lungomare di piazza Andrea Costa durante le festività tra il 2025 e il 2026. La rassegna, pensata per le famiglie e i bambini, ha portato luci e atmosfera festiva nella zona, offrendo un’occasione di aggregazione e svago in un contesto scelto per valorizzare il periodo natalizio.

Domani (martedi) si chiude 'Natale al Mare', la rassegna che per le festività tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 ha portato luci e atmosfera natalizia sul lungomare, concentrando il maggior richiamo in piazza Andrea Costa. Nel tratto più frequentato, tra lo storico Grand Hotel e il.

