' Natale al Mare' saluta | in arrivo l’ultima giornata del villaggio per bambini in piazza Costa

Da cesenatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si conclude ‘Natale al Mare’, l’evento natalizio che ha animato il lungomare di piazza Andrea Costa durante le festività tra il 2025 e il 2026. La rassegna, pensata per le famiglie e i bambini, ha portato luci e atmosfera festiva nella zona, offrendo un’occasione di aggregazione e svago in un contesto scelto per valorizzare il periodo natalizio.

Domani (martedi) si chiude ‘Natale al Mare’, la rassegna che per le festività tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 ha portato luci e atmosfera natalizia sul lungomare, concentrando il maggior richiamo in piazza Andrea Costa. Nel tratto più frequentato, tra lo storico Grand Hotel e il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Natale al Mare": a Cesenatico il villaggio natalizio per grandi e bambini

Leggi anche: Cesenatico si accende per le feste con il 'Natale al Mare': luci, giochi e magia in piazza Costa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

“A Cervia un Natale vista mare”: spettacoli e musica per dare il benvenuto al nuovo anno. A Milano Marittima giovedì 1 gennaio grandi artisti sul palco allestito di fronte all’opera di Marinella Senatore; Un tuffo per salutare il 2026. La tradizione che piace ai turisti; Capurso saluta il Natale con un grande finale: il 6 gennaio arriva la Befana nella Villa Comunale; Il mare d'inverno non fa paura: in 300 sfidano il freddo per il tuffo di Capodanno a Ostia.

natale mare saluta arrivo'Natale al Mare' saluta: in arrivo l’ultima giornata del villaggio per bambini in piazza Costa - Il 6 gennaio l'ultimo giorno a Cesenatico per l’iniziativa che tra fine 2025 e inizio 2026 ha animato il lungomare ... cesenatoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.