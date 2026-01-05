Nasconde 25 grammi di cocaina nell' intercapedine di una porta e viene arrestato

Sabato scorso, a Caserta, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni, originario di Napoli, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante un’operazione, sono stati trovati 25 grammi di cocaina nascosti nell’intercapedine di una porta. L’arresto si inserisce in un’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio.

Nella giornata di sabato scorso, la Polizia di Stato di Caserta ha portato a termine un’operazione di polizia giudiziaria che ha portato all’arresto di un uomo di cinquant’anni, di origini napoletane, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Le. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Nasconde 25 grammi di cocaina nell'intercapedine di una porta e viene arrestato Leggi anche: Ciampino, 52enne in stato di agitazione in strada: in casa nasconde 50 grammi di cocaina. Arrestato Leggi anche: Isola d'Elba, sbarca dal traghetto con 500 grammi di cocaina nascosti nell'auto: arrestato Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Droga e botti illegali nel bazar del pusher; Nasconde cocaina in un panettone, nei guai un uomo di Colli del Tronto. Nasconde 25 grammi di cocaina nell'intercapedine di una porta e viene arrestato - Durante le operazioni, all’interno dell’intercapedine di una porta in legno dell’abitazione, è stata rinvenuta cocaina per un peso complessivo di circa 25 grammi, insieme a materiale utilizzato per il ... casertanews.it

Nasconde cocaina in un panettone, nei guai un uomo di Colli del Tronto - Voleva farsi furbo ma i Carabinieri hanno deciso di verificare meglio cosa ci fosse all’interno dell’auto ed hanno rinvenuto oltre un etto di hashish ... rivieraoggi.it

Latina, nasconde un chilo di cocaina in camera da letto: scatta l’arresto - Un’importante operazione antidroga condotta dai carabinieri ha portato allo smantellamento di un vero e proprio punto di stoccaggio e spaccio ... latinapress.it

Sorpreso con 60 grammi di cocaina nei bagni di un autogrill, arrestato 20enne - I carabinieri di Merano hanno arrestato un ventenne trovato in possesso di circa 60 grammi di cocaina. Il giovane, noto per precedenti sempre legati alla droga, veniva tenuto d'oc - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.