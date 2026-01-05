Alle prime luci del mattino, Jesi si prepara ad accogliere l’Alba Olimpica, simbolo della cerimonia di apertura dei Giochi. La fiamma, accesa e trasportata tra i partecipanti, rappresenta il collegamento tra le città e l’entusiasmo che accompagna questo importante evento. Nonostante la pioggia leggera, l’atmosfera resta carica di significato e attesa, testimoniando l’importanza di questa tradizione per la comunità e per gli atleti coinvolti.

Fano (Pesaro e Urbino) lunedì 5 gennaio 2026 - Alle otto del mattino, Jesi si è svegliata sotto una pioggia fine e insistente. Ombrelli aperti, asfalto lucido, l’attesa composta di chi sapeva che stava per passare qualcosa di speciale. È in questo scenario che la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha iniziato il suo percorso cittadino, e lo ha fatto con una protagonista fanese: Alessandra Nardini. Ad Alessandra è toccato l’onore più solenne: aprire la tappa di Jesi. Essere la prima significa partire con la fiaccola spenta e assistere a un rito che non si ripete per gli altri tedofori. La fiamma viene accesa direttamente dalla lanterna olimpica, quella che custodisce il fuoco arrivato dalla Grecia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nardini apre l’alba olimpica di Jesi: la fiamma si accende e passa tra fanesi

Leggi anche: A Jesi la fiamma olimpica parla fanese: Nardini, Guiducci e Tamburini tra i tedofori

Leggi anche: La magia della Fiamma Olimpica accende Lecco: ecco quando passa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il 2026 si apre in Liguria con una bellissima notizia: un minuto dopo la mezzanotte, all’Ospedale San Paolo di Savona, è nata Divine, prima bimba del nuovo anno in Liguria e tra le primissime in Italia. A Divine e alla sua famiglia rivolgo, a nome di tutta la Regi - facebook.com facebook