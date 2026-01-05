Napoli-Verona mercoledì 07 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Napoli e Verona si affrontano mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 18:30 al Maradona. La partita vede le due squadre alla ricerca di punti importanti, con il Napoli in ottima forma e determinato a mantenere la serie positiva. In questa analisi troverai formazioni, quote e pronostici, per offrire una panoramica completa sull'incontro e le sue possibili evoluzioni.

Il Napoli è in un momento di forma eccezionale e ora vuole arrivare al giro di boa con un sorriso. Per farlo ha bisogno di battere il Verona al Maradona in questo turno casalingo, provando a centrare la quinta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. Gli azzurri sono reduci da un'altra grande prova con il .

Il signor Marchetti arbitrerà Napoli-Verona Trovi la sestina completa nel link al primo commento - facebook.com facebook

Napoli-Verona, niente biglietti ai residenti nella provincia scaligera. Partita giudicata ad "alto rischio per l'ordine pubblico" #ANSA x.com

