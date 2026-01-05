Napoli-Verona mercoledì 07 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Højlund può segnare ancora
Napoli e Verona si affrontano mercoledì 7 gennaio 2026 alle 18:30, in una sfida valida per il campionato. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici, con particolare attenzione alla possibile rete di Højlund. Il Napoli, in un momento positivo, punta alla quinta vittoria consecutiva e desidera mantenere il ritmo, affrontando il Verona in casa al Maradona.
Il Napoli è in un momento di forma eccezionale e ora vuole arrivare al giro di boa con un sorriso. Per farlo ha bisogno di battere il Verona al Maradona in questo turno casalingo, provando a centrare la quinta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni. Gli azzurri sono reduci da un’altra grande prova con il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Napoli-Verona (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Bologna-Atalanta (mercoledì 07 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Napoli-Verona mercoledì 07 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici; Brentford-Sunderland mercoledì 07 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici.
Napoli-Verona pronostico e quote: la chicca dell'esperto - Verona con un focus dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 19° turno di Serie A. calciomercato.com
Napoli-Verona vedrà il ritorno di tre azzurri dal primo minuto Secondo Sky Sport, Antonio Conte sarebbe intenzionato a lanciare Buongiorno, Gutierrez e Noa Lang da titolari Confermato il 3-4-3, con Elmas che dovrebbe spostarsi sulla corsia di destra vist - facebook.com facebook
Le probabili formazioni di Napoli-Verona #SkySport #SkySerieA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.