Napoli sospiro di sollievo per Neres | esclusi guai seri alla caviglia

Napoli ha ricevuto buone notizie riguardo a David Neres, che ha evitato lesioni gravi alla caviglia dopo l'infortunio all’Olimpico. Il primo esame medico ha escluso complicazioni serie, offrendo un po’ di sollievo ai tifosi. Tuttavia, la durata del recupero rimane incerta e sarà necessario attendere ulteriori valutazioni per definire i tempi di rientro del giocatore.

Il primo responso medico spegne l'allarme, ma non cancella l'incertezza. In casa Napoli la giornata si apre con una notizia che porta sollievo a metà: David Neres ha evitato conseguenze più serie dopo l'infortunio rimediato all'Olimpico, ma i tempi di rientro restano da valutare con cautela. Neres, esami ok ma stop probabile. Gli accertamenti effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, senza lesioni strutturali. Una diagnosi che allontana scenari pesanti, ma che difficilmente consentirà allo staff tecnico di forzare i tempi. L'esterno offensivo ha già avviato il percorso riabilitativo, segnale che la gestione sarà quotidiana e legata alle risposte del giocatore.

Buone notizie e qualche sospiro di sollievo in casa azzurra, dove la lista degli indisponibili inizia (lentamente) ad accorciarsi.

