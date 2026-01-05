Napoli Neres ko | trauma distorsivo allarme verso l’Inter

Napoli informa che l'attaccante David Neres ha subito un trauma distorsivo durante l'ultimo allenamento. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore per valutare eventuali implicazioni in vista delle prossime gare. La squadra resta in attesa di aggiornamenti ufficiali, mantenendo un approccio prudente e attento alla gestione dell'infortunio.

Brutte notizie per il Napoli. David Neres ha riportato un trauma distorsivo: condizioni da valutare nelle prossime ore. L’infortunio preoccupa Antonio Conte, che spera di recuperare uno dei pilastri del suo sistema in vista della sfida con l’ Inter. La gara pesa sul campionato e l’eventuale assenza di Neres ridurrebbe le soluzioni offensive azzurre. Seguiranno aggiornamenti sugli esami e sui tempi di recupero. Buone notizie invece per l’Inter. Cristian Chivu potrebbe ritrovare Matteo Darmian e Ange-Yoan Bonny tra i disponibili. Difficile vederli dall’inizio, ma la panchina si allunga: Darmian resta un jolly chiave tra braccetto ed esterno, Bonny una delle rivelazioni della stagione. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

