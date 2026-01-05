Napoli manifestazione contro l' aumento del pedaggio della tangenziale guidata da Ranaples
Questa mattina a Napoli si è svolta una manifestazione organizzata da Francesco Borrelli, deputato AVS, per protestare contro l’aumento del pedaggio sulla tangenziale. L’evento ha riunito cittadini e rappresentanti locali, evidenziando le preoccupazioni relative ai costi crescenti e alle conseguenze sulle attività quotidiane. La protesta si inserisce nel dibattito pubblico sulle tariffe e sulle politiche di gestione delle infrastrutture stradali nella città.
Una manifestazione contro l'aumento del pedaggio della tangenziale si è svolta questa mattina convocata dal deputato AVS Francesco Borrelli. Guidata da Ranaples, il personaggio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
