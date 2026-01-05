Napoli manifestazione contro l' aumento del pedaggio della tangenziale guidata da Ranaples

Questa mattina a Napoli si è svolta una manifestazione organizzata da Francesco Borrelli, deputato AVS, per protestare contro l’aumento del pedaggio sulla tangenziale. L’evento ha riunito cittadini e rappresentanti locali, evidenziando le preoccupazioni relative ai costi crescenti e alle conseguenze sulle attività quotidiane. La protesta si inserisce nel dibattito pubblico sulle tariffe e sulle politiche di gestione delle infrastrutture stradali nella città.

Tangenziale di Napoli, corteo contro l'aumento del pedaggio - Un corteo di auto e moto ha attraversato questa mattina la Tangenziale di Napoli, manifestando contro l’incremento del pedaggio da 1 a 1,05 euro. ilroma.net

Tangenziale di Napoli, scatta l’aumento: pedaggio a 1,05 euro e proteste ai caselli - È diventato effettivo l’aumento del pedaggio sulla Tangenziale di Napoli: da oggi il costo per il transito sale a 1,05 euro, con un rincaro di cinque centesimi che era stato anticipato nei giorni ... agro24.it

A margine della competizione dove ha trionfato il Napoli U14 battendo in finale la Fiorentina per il Napoli anche un prestigioso premio individuale. Infatti é stato premiato come miglior calciatore della manifestazione il capitano degli azzurrini "Magic Box" Mario - facebook.com facebook

Napoli, manifestazione di protesta contro il raid Usa sul Venezuela x.com

