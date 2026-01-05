Napoli l’obiettivo di ADL | tentativo di rinnovo fino al 2029
Il Napoli lavora per il rinnovo del contratto di ADL fino al 2029, mentre continua a ottenere risultati positivi in campionato. La recente vittoria per 2-0 sulla Lazio ha rafforzato la posizione dei partenopei nella lotta al vertice, dove si confrontano con Milan e Inter. La situazione conferma l’importanza di un progetto stabile e ambizioso per il club, che punta a consolidare il proprio ruolo in serie A.
Il Napoli si gode gli ottimi risultati sul campo. La vittoria per 2-0 sulla Lazio proietta i partenopei nuovamente in scia a Milan e Inter, in una lotta per la vetta del campionato che si fa molto agguerrita. Nel frattempo, è necessario anche progettare il futuro, con il presidente Aurelio De Laurentiis che si muove in prima persona per rinnovare il contratto di Antonio Conte. Conte-Napoli, ADL tenta il rinnovo fino al 2029. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il tentativo e “l’obiettivo silenzioso” del nuovo anno per quanto riguarda Aurelio De Laurentiis è quello di rinnovare il contratto di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
