Napoli l’obiettivo di ADL | tentativo di rinnovo fino al 2029

Il Napoli lavora per il rinnovo del contratto di ADL fino al 2029, mentre continua a ottenere risultati positivi in campionato. La recente vittoria per 2-0 sulla Lazio ha rafforzato la posizione dei partenopei nella lotta al vertice, dove si confrontano con Milan e Inter. La situazione conferma l’importanza di un progetto stabile e ambizioso per il club, che punta a consolidare il proprio ruolo in serie A.

