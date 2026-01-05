Napoli le condizioni di David Neres dopo l' infortunio | Trauma distorsivo alla caviglia sinistra

David Neres ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, come confermato dagli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Le condizioni del giocatore del Napoli saranno monitorate nei prossimi giorni, in attesa di ulteriori valutazioni per definire il percorso di recupero. La squadra dovrà attendere aggiornamenti ufficiali per conoscere l’entità dell’infortunio e le eventuali conseguenze sulla rosa.

Infortunio alla caviglia. È questo l'esito degli esami strumentali di Neres al Pineta Grande Hospital. L'attaccante brasiliano del Napoli è uscito al 69' contro la Lazio,.

Infortunio Neres, Conte trattiene il fiato: le ultime sulle condizioni del brasiliano - infortunio, Napoli in ansia per David Neres: trauma distorsivo alla caviglia sinistra dopo Lazio-

Neres, segnali incoraggianti sulla caviglia dopo il rientro a Napoli - Neres, segnali incoraggianti sulla caviglia dopo il rientro a Napoli Arrivano nuovi dettagli sulle condizioni di David Neres dopo l’infortunio rimediato ... forzazzurri.net

In vista delle prossime due partite, il Napoli dovrà valutare attentamente le condizioni di David Neres, uscito anzitempo contro la Lazio. - facebook.com facebook

