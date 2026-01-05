Napoli infortunio Neres | la caviglia fa crack salta l’Inter?

Nell’ultimo turno di Serie A, l’infortunio di Neres durante la trasferta di Roma ha suscitato preoccupazione tra i tifosi del Napoli. La sua caviglia ha subito un trauma importante, rischiando di compromettere la sua presenza nelle prossime partite. Con l’Inter che mantiene la vetta, la condizione del giocatore potrebbe influenzare gli equilibri di classifica e le scelte di formazione di Antonio Conte.

Infortunio Neres. Il Napoli continua a inseguire l' Inter in vetta alla Serie A, ma dalla trasferta di Roma è arrivata una notizia preoccupante per Antonio Conte. Durante la vittoria in casa della Lazio, David Neres si è fermato improvvisamente, senza alcun contatto con avversari o pallone. Il club ha diramato il bollettino medico parlando di un " trauma distorsivo alla caviglia ", confermando così il problema. Il brasiliano ha lasciato l' Olimpico in stampelle, alimentando immediatamente i dubbi dei tifosi in vista del big match contro l' Inter. La situazione resta delicata e serviranno almeno 48 ore per completare gli esami strumentali e valutare l'entità dell'infortunio.

