Napoli in piazza per il Venezuela la manifestazione alla Rotonda Diaz

Oggi a Napoli si svolge una manifestazione presso la Rotonda Diaz, promossa da Potere al Popolo, in solidarietà con il Venezuela. L’appuntamento è previsto per le ore 16, con l’obiettivo di esprimere attenzione e supporto verso le questioni politiche e sociali del paese latinoamericano. La manifestazione si inserisce in un contesto di iniziative di solidarietà e sensibilizzazione sulla situazione venezuelana.

A Napoli ci sarà oggi un presidio, alla Rotonda Diaz, per il Venezuela. È quanto annuncia un comunicato di Potere al Popolo che convoca una manifestazione oggi, lunedì 5 gennaio, alle ore 16.30, sul lungomare partenopeo.Secondo quanto riportato dagli organizzatori, l'iniziativa nasce come.

Napoli in piazza per il Venezuela, la manifestazione alla Rotonda Diaz - Per gli organizzatori "l’aggressione al Venezuela è un tentativo di controllo delle risorse strategiche del Paese e di riaffermazione dell’influenza di Washi ... napolitoday.it

Venezuela: presidio di Potere al Popolo a Napoli, slogan anti Trump - Potere al Popolo, Carc e Cobas stanno dando vita a Napoli a un presidio "contro l'aggressione statunitense del Venezuela": circa duecento persone, raccolte dietro lo striscione 'Giù le mani dal Venezu ... ansa.it

