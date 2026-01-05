Napoli il Benfica avanza per Lucca Dal Portogallo confermano la trattativa

Il Benfica conferma di essere interessato a Lorenzo Lucca, che si avvicina alla possibilità di lasciare il Napoli. Secondo fonti portoghesi, il club lusitano sta avanzando nella trattativa per il trasferimento dell'attaccante. La situazione, ancora in evoluzione, potrebbe portare a un nuovo capitolo nella carriera di Lucca, che al momento rimane in bilico tra le opzioni di mercato.

Napoli, anche il Benfica in cerca di Lucca Lorenzo Lucca appare sempre più lontano dalla permanenza a Napoli. Il centravanti azzurro non rientra tra gli . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli, il Benfica avanza per Lucca. Dal Portogallo confermano la trattativa Leggi anche: Lucca in uscita dal Napoli: Benfica e Premier, valutazione alta Leggi anche: Repubblica: “Napoli, Lucca può andare via lo vuole il Benfica di Mourinho” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Girandola di attaccanti: il Benfica piomba su Lucca, Dovbyk proposto al Napoli; SKY - Lucca tra Benfica e Roma, Dovbyk va al Napoli? Raspadori si complica; Napoli, Moretto e Romano chiariscono: “Addii di Lang e Lucca? Ci sono due dettagli fondamentali”; Lucca, Benfica in pressing! Rai: Mou spinge, il sostituto può arrivare dalla Serie A. Dal Portogallo - Il Benfica piomba su Lucca: lo vuole in prestito - Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il club di Lisbona avrebbe avviato i primi ... tuttonapoli.net

Lucca al Benfica, dal Portogallo: "La trattativa avanza: svelata la formula" - L'attaccante azzurro è considerato tutto fuorché imprescindibile da Antonio Conte. msn.com

DAL PORTOGALLO - Trattativa Benfica-Napoli per il prestito di Lucca, è l'obiettivo di Mourinho - Il noto quotidiano portoghese A Bola conferma la trattativa tra Napoli e Benfica che vede protagonista Lorenzo Lucca, attaccante giunto in azzurro questa estate: "Benfica e Napoli stanno trattando il ... napolimagazine.com

