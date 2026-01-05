Napoli il 2-0 è una regola Tabù Lazio sfatato ma preoccupa Neres

Il 2-0 rappresenta una regola consolidata per il Napoli, ma la recente vittoria contro la Lazio ha sfatato questo tabù. Tuttavia, preoccupa l’infortunio di Neres, che potrebbe influenzare le prossime partite. Nel calcio, i numeri offrono un quadro delle prestazioni e delle sfide delle squadre, anche se non determinano da soli l’esito finale.

Napoli, 5 gennaio 2026 – Nel calcio i numeri non sono tutto, ma raccontano comunque tanto delle squadre e dei momenti che attraversano. Nel caso del Napoli di Antonio Conte dopo una sconfitta segue spesso una striscia di risultati utili di fila, a loro volta da ricondurre quasi tutti in vittorie: il 'quasi', per quanto riguarda il filotto partito dopo il tonfo con l' Udinese, è da togliere, mentre è da aggiungere la regola del 2-0, una sentenza per tutti gli avversari, a prescindere dalla competizione. Il Napoli e la regola del 2-0. A partire dal 18 dicembre, giorno della semifinale di Supercoppa Italiana, gli azzurri hanno infatti sempre vinto con 2 gol a referto, concedendone zero ai rivali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

