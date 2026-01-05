Napoli grande occasione di mercato per rinforzare la corsia difensiva destra?

Il Napoli si appresta ad affrontare il mercato di gennaio con una strategia mirata a rinforzare la corsia difensiva destra. La società valuta opportunità a costi contenuti, con l’obiettivo di migliorare la copertura difensiva senza compromettere l’equilibrio della rosa. Questa fase di mercato rappresenta un’occasione per rafforzare la squadra in modo efficace e sostenibile, in linea con le proprie esigenze tecniche e strategiche.

Il Napoli si prepara ad affrontare il mercato di gennaio con una strategia ben definita: puntare su opportunità a costo contenuto. Nonostante il saldo zero, la squadra partenopea potrebbe cogliere occasioni vantaggiose per rinforzare il proprio organico in vista della seconda parte della stagione. Un nome che sta circolando con insistenza è quello di Joao.

“La limitazione è un grandissimo paradosso. Lang e Lucca via? Non lo escludo”: Manna polemico sul mercato del Napoli - “La limitazione sul mercato per me è un grandissimo paradosso, penso che siamo una delle società più sane con liquidità e patrimonio netto positivo”. ilfattoquotidiano.it

Napoli, il ds Manna annuncia 2 nuovi acquisti: il motivo - Il Napoli è intenzionato a fare mercato a gennaio nonostante il blocco che sembra aver avuto a causa della questione di bilancio, ora però il ds è pronto ad un grande lavoro accurato per portare nuovi ... calciomercatonews.com

UN GRANDE NAPOLI SBANCA L'OLIMPICO! Prestazione maiuscola degli azzurri, che battono 2-0 la Lazio a domicilio e rimangono in scia delle milanesi. La lotta scudetto è apertissima! - facebook.com facebook

Grande notte al Maradona! Il Napoli ospita la Juventus domenica alle 20:45 in una sfida enorme di Serie A. Le maglie indossate e firmate sono ora live su @MatchWornShirt l.mws.com/1zFEOs #ForzaNapoli x.com

