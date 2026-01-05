Napoli furto al Centro Asterix | denunciato 44enne

A Napoli, un uomo di 44 anni è stato denunciato in seguito a un furto avvenuto presso il Centro Asterix. Le indagini, supportate dall’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno portato all’identificazione e alla segnalazione del responsabile. L’episodio è stato gestito dalle autorità competenti, che hanno confermato l’avvenuto intervento e le procedure di legge in corso.

Napoli, individuato e denunciato il responsabile del furto al Centro Asterix dopo indagini e analisi delle telecamere di sorveglianza. Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, nella giornata del 3 gennaio scorso, hanno denunciato un 44enne napoletano per furto aggravato. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. L'uomo è ritenuto responsabile del colpo avvenuto nella notte di Capodanno, il 31 dicembre 2025, presso il Centro "Asterix" in via Domenico Atripaldi. La Polizia di Stato ha avviato un'attività investigativa immediata, analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

