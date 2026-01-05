Napoli corteo di protesta contro aumento pedaggio Tangenziale | Si paga di più senza miglioramenti

A Napoli, un corteo di veicoli ha attraversato la Tangenziale per manifestare contro l’aumento del pedaggio, passato da 1 a 1,05 euro. La protesta si concentra sulla percezione di un costo più alto senza miglioramenti evidenti nei servizi o nelle infrastrutture. La mobilitazione riflette le preoccupazioni dei cittadini riguardo alle tariffe e alle condizioni delle vie di transito nella città.

Un lungo serpentone di auto e motociclette ha percorso nella mattinata odierna la Tangenziale di Napoli per protestare contro l’aumento del pedaggio, passato da 1 euro a 1,05. L’iniziativa, promossa dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, ha puntato i riflettori su un rincaro ritenuto ingiustificato e gravoso per migliaia di automobilisti che utilizzano . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

