Napoli autoritario all’Olimpico | Lazio ko gli azzurri lanciano un segnale al campionato

All’Olimpico, Napoli conquista una vittoria importante contro la Lazio, imponendosi con un netto 2-0 nei primi 45 minuti. La partita si è poi animata nel finale, con tensioni e tre espulsioni. L’esito rafforza la posizione degli azzurri nella corsa al titolo, offrendo segnali chiari al campionato. Un risultato che evidenzia la solidità del Napoli e le sfide in corso nella stagione.

All’Olimpico gli azzurri impongono un 2-0 deciso nei primi 45 minuti, risalendo nella corsa al titolo; nel finale nervi tesi e tre espulsioni.. Il Napoli cala un’altra prestazione di sostanza nella diciottesima giornata di Serie A, espugnando 2-0 lo Stadio Olimpico contro la Lazio e consolidando il proprio cammino nella corsa al titolo. Decidono le reti nel primo tempo di Leonardo Spinazzola al 14’ e Amir Rrahmani al 32’, entrambi orchestrati da un preciso gioco sulle fasce e da assist di Matteo Politano. Gli azzurri, dominanti in ampiezza e solidi in fase difensiva, archiviano la pratica ancor prima dell’intervallo, mantenendo inviolata la porta per la quarta partita consecutiva in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli autoritario all’Olimpico: Lazio ko, gli azzurri lanciano un segnale al campionato Leggi anche: Pronostico Lazio-Napoli, trappola Olimpico per gli azzurri: zero gioie dal 2022 Leggi anche: Colpo del Napoli all’Olimpico, decide Neres: Roma ko e Conte in vetta al campionato Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Napoli autoritario all’Olimpico: Lazio piegata 2-0, Conte convince - Roma, 4 Gennaio – Il Napoli espugna l’Olimpico con autorità, supera la Lazio 2- sciscianonotizie.it

