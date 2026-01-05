Musica dal vivo e cucina romagnola chiudono in grande i festeggiamenti del Zoc ed Nadel di Modigliana

Il 5 gennaio a Modigliana si conclude il ciclo di festività natalizie con l’evento “Zoc ed Nadel”. Dalle 19 in piazza Matteotti, musica dal vivo e cucina romagnola offriranno un momento di convivialità e tradizione, chiudendo in modo semplice e autentico il periodo festivo. Un’occasione per la comunità di ritrovarsi e condividere un’atmosfera di calore e convivialità, nel rispetto delle consuetudini locali.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.