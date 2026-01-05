Musica dal vivo e cucina romagnola chiudono in grande i festeggiamenti del Zoc ed Nadel di Modigliana
Il 5 gennaio a Modigliana si conclude il ciclo di festività natalizie con l’evento “Zoc ed Nadel”. Dalle 19 in piazza Matteotti, musica dal vivo e cucina romagnola offriranno un momento di convivialità e tradizione, chiudendo in modo semplice e autentico il periodo festivo. Un’occasione per la comunità di ritrovarsi e condividere un’atmosfera di calore e convivialità, nel rispetto delle consuetudini locali.
Lunedì 5 gennaio, dalle 19, in piazza Matteotti a Modigliana torna il tradizionale appuntamento che conclude le festività natalizie “E Zoc ed Nadel”. Per l'occasione, Confartigianato di Forlì offrirà pasta e fagioli, carne in graticola, dolci caserecci e vin brulé a tutti coloro che vorranno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
