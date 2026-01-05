Musei Civici di Venezia nel 2025 oltre 2,4 milioni di visitatori

Nel 2025, i Musei Civici di Venezia hanno registrato oltre 2,4 milioni di visitatori, confermando il trend positivo degli anni precedenti. I dati evidenziano una crescita costante, con un incremento del 10,8% nel mese di dicembre rispetto all’anno precedente. Questi numeri testimoniano l’interesse crescente per il patrimonio culturale della città, rafforzando la posizione dei musei come destinazione culturale di rilievo.

Milano, 5 gen. (askanews) – Una chiusura di anno positiva per i Musei Civici di Venezia che registrano numeri in crescita a partire dagli oltre 2 milioni e 400mila visitatori tra mostre e musei, che confermano il trend positivo del 2024 e che fanno segnare un incremento significativo nell’ultimo mese, con dicembre in crescita del 10,8% rispetto all’anno precedente. Palazzo Ducale resta il museo più apprezzato con oltre 1 milione e 300 mila visitatori, scelto, in particolare, da italiani (23,1%) e statunitensi (19,7%). Crescono i frequentatori dei Musei Isole, a Murano (+3%) e Burano (+5,6%) con visitatori provenienti da tutta Europa, Stati Uniti, Australia, Giappone e Cina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

