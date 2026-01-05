Musei aperti per l’Epifania ecco quali sono in tutta la Toscana | la guida città per città

In occasione dell’Epifania, numerosi musei in Toscana rimangono aperti per permettere a visitatori e cittadini di scoprire o riscoprire le ricchezze artistiche e culturali della regione. Questa guida, città per città, offre un quadro aggiornato delle strutture aperte nel giorno della Befana, per pianificare al meglio una visita culturale durante questa festività.

Firenze, 5 gennaio 2026 – Per fiorentini e turisti che desiderano approfittare del giorno della Befana per visitare i musei, sono diversi i luoghi della cultura aperti in Toscana. Ecco quali sono nella guida provincia per provincia. La Befana arriva in Toscana: ecco tutti gli appuntamenti del 5 e 6 gennaio Firenze. Arezzo. Grosseto. Livorno. Lucca. Pisa. Pistoia. Prato. Siena. Firenze A Firenze il 6 gennaio sarà possibile visitare Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli che sono aperti regolarmente. Il museo di Casa Martelli sarà visitabile dalle 9 alle 13. Aperta anche la Galleria dell’Accademia, Palazzo Davanzati, il museo di modellismo ferroviario HZero e la Cattedrale dell’Immagine con la mostra immersiva dedicata a Frida Kahlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

