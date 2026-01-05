Muore pochi giorni dopo lo schianto in tangenziale con l' auto

Il 3 gennaio, a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto il 29 dicembre, è deceduto Claudio Ridolfo, 71 anni, residente a Caorso. L'uomo era rimasto gravemente ferito dopo uno schianto frontale sulla tangenziale. La sua morte segna il tragico esito di un incidente che aveva suscitato preoccupazione nella comunità locale.

È morto nella tarda mattinata di sabato 3 gennaio Claudio Ridolfo, 71 anni, residente a Caorso, rimasto gravemente ferito nello scontro frontale avvenuto lo scorso lunedì 29 dicembre.Le sue condizioni erano apparse da subito critiche. Dopo i primi soccorsi sul posto, l’uomo era stato trasferito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Muore pochi giorni dopo lo schianto in tangenziale con l'auto Leggi anche: Muore pochi giorni dopo lo schianto in tangenziale con l'auto Leggi anche: Morto pochi giorni dopo lo schianto: addio al 22enne Alex Ugolini Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Muore pochi giorni dopo lo schianto in tangenziale con l'auto; Muore pochi giorni dopo lo schianto in tangenziale con l'auto; La star di Wire Isiah Whitlock Jr. muore all’età di 71 anni pochi giorni dopo la morte del co-protagonista; Clochard muore a 25 anni sotto al ponte, donati gli organi. “Rispettata la sua volontà”. Muore pochi giorni dopo lo schianto in tangenziale con l'auto - Non ce l’ha fatta il 71enne Claudio Ridolfo, residente a Caorso, rimasto gravemente ferito nell’incidente frontale avvenuto in tangenziale lo scorso lunedì 29 dicembre. ilpiacenza.it

La bimba in grembo muore 5 giorni dopo l’ecografia in ospedale, madre denuncia: “Mi hanno detto stai zitta” - La denuncia di una coppia salentina dopo aver perso la loro bimba in grembo alla 36esima settimana di gravidanza ... fanpage.it

Incidente mortale a Brescia: Jessica Caratti muore dopo due giorni di agonia - La tragica scomparsa di Jessica Caratti ha profondamente colpito la comunità di Brescia, creando un vuoto incolmabile e suscitando una forte emozione tra i suoi concittadini. notizie.it

Marco, 45 anni appena, muore a pochi mesi dalla moglie Due comunità del Delta del Po nel lutto #marcocolla #marco #arianonelpolesine #delta #rovigo #lavocedirovigo - facebook.com facebook

Muore assiderata a pochi metri dalla vetta, il compagno è accusato di omicidio: «L'ha abbandonata a -20 gradi» x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.