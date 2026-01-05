Muore in diretta online mentre sniffa cocaina e beve whisky per tre ore | aveva 37 anni

Un creator di 37 anni è deceduto durante una trasmissione in diretta vicino a Barcellona, dopo aver trascorso tre ore a sniffare cocaina e bere whisky. La vicenda, legata a una sfida online su YouTube, solleva interrogativi sulla sicurezza e responsabilità nelle live streaming. La tragica morte evidenzia i rischi associati a comportamenti estremi condivisi pubblicamente senza adeguate precauzioni.

Creator 37enne muore in diretta vicino a Barcellona dopo una sfida online su Youtube: sarebbe stato pagato per bere whisky e drogarsi per ore. La polizia catalana ha aperto un'indagine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

