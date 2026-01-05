Muore a 18 anni carbonizzato a San Vittore famiglia contro l'archiviazione | Non è stato fatto nulla per tutelarlo

Da fanpage.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Youssef Barsom, 18 anni, è deceduto nel settembre 2024 a San Vittore, Milano, a causa di un incendio nella sua cella. La famiglia si oppone all’archiviazione delle indagini, accusando un mancato intervento per tutelare la sua sicurezza. La vicenda solleva interrogativi sulle condizioni di custodia e sulla gestione delle emergenze nelle carceri italiane.

Youssef Barsom è morto nel settembre 2024 carbonizzato nella sua cella a San Vittore (Milano). Assistita dall'avvocato Fabio Ambrosio, la famiglia si è opposta alla richiesta di archiviazione delle indagini avanzata dalla Procura. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Muore a due anni durante il riposino all’asilo nido: “Abbiamo fatto di tutto per salvarla, il nostro cuore è a pezzi”

Leggi anche: “Dicevano: meglio un tetto che nulla”, ma la casa danneggiata dai raid crolla per le piogge: famiglia muore a Gaza

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

muore 18 anni carbonizzatoMuore a 18 anni carbonizzato a San Vittore, famiglia contro l’archiviazione: “Non è stato fatto nulla per tutelarlo” - Assistita dall’avvocato Fabio Ambrosio, la famiglia si è opposta alla richiesta di archiviazione delle ... fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.