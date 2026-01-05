Muore a 18 anni carbonizzato a San Vittore famiglia contro l'archiviazione | Non è stato fatto nulla per tutelarlo
Youssef Barsom, 18 anni, è deceduto nel settembre 2024 a San Vittore, Milano, a causa di un incendio nella sua cella. La famiglia si oppone all’archiviazione delle indagini, accusando un mancato intervento per tutelare la sua sicurezza. La vicenda solleva interrogativi sulle condizioni di custodia e sulla gestione delle emergenze nelle carceri italiane.
Youssef Barsom è morto nel settembre 2024 carbonizzato nella sua cella a San Vittore (Milano). Assistita dall'avvocato Fabio Ambrosio, la famiglia si è opposta alla richiesta di archiviazione delle indagini avanzata dalla Procura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Muore a due anni durante il riposino all’asilo nido: “Abbiamo fatto di tutto per salvarla, il nostro cuore è a pezzi”
Leggi anche: “Dicevano: meglio un tetto che nulla”, ma la casa danneggiata dai raid crolla per le piogge: famiglia muore a Gaza
Muore a 18 anni carbonizzato a San Vittore, famiglia contro l’archiviazione: “Non è stato fatto nulla per tutelarlo” - Assistita dall’avvocato Fabio Ambrosio, la famiglia si è opposta alla richiesta di archiviazione delle ... fanpage.it
Muore a 31 anni per una fuga di gas Una donna trovata senza vita in casa #veneto #vicenza #fugadigas #31anni #morte #lutto - facebook.com facebook
Letizia Ciampi, 47 anni, muore a Furteventura. Dimessa dall'ospedale due volte: «È stress», invece era un edema polmonare x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.