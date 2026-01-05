Mudang Two Hearts è stato cancellato?

Al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo alla cancellazione di Mudang: Two Hearts. Negli ultimi giorni sono circolate voci e preoccupazioni circa il futuro di EVR Studio e del progetto, che aveva suscitato grande interesse durante l’Xbox Games Showcase 2025. Resta pertanto da attendere aggiornamenti ufficiali per chiarire lo stato di sviluppo di questo titolo.

Negli ultimi giorni sono circolate informazioni preoccupanti sul destino di EVR Studio e del suo progetto più ambizioso, Mudang: Two Hearts, titolo presentato con grande enfasi durante l’ Xbox Games Showcase 2025, accompagnato da un trailer globale e da una campagna marketing di forte impatto. Licenziamenti improvvisi dopo l’Xbox Games Showcase. Secondo quanto riportato dal team di Need4Games e da diverse fonti non ufficiali, circa un mese dopo l’evento sarebbero iniziate ondate di licenziamenti improvvisi all’interno di EVR Studio. Internamente, tali decisioni sarebbero state giustificate con una presunta mancanza di fondi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Mudang Two Hearts è stato cancellato? Leggi anche: Mudang: Two Hearts è a rischio cancellazione? Il team è nei guai e sta effettuando molti licenziamenti Leggi anche: Disney Store Japan ora vende il merchandise di Kingdom Hearts: sono in arrivo novità su Kingdom Hearts 4? Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mudang | Two Hearts è a rischio cancellazione? Il team è nei guai e sta effettuando molti licenziamenti. Mudang Two Hearts: il gioco che sembra Splinter Cell potrebbe essere a rischio - Il celebre gioco ispirato a Splinter Cell, Mudang Two Hearts, rischia di non vedere la luce a causa di una serie di problematiche del team. msn.com

Mudang Two Hearts: a rischio lo sviluppo dell’action-stealth? - Potrebbero esserci dei problemi sullo sviluppo di Mudang Two Hearts, l'action stealth previsto nel 2026 di EVR Studio? vgmag.it

MUDANG Two Hearts Announced With 2026 Release Window - Jaime Tugayev is the News Editor for DualShockers with over a decade of experience, and a much longer love for fantasy, shooters and strategy games. dualshockers.com

Mudang Two Hearts potrebbe trovarsi in grossi guai

Mudang: Two Hearts rischia di essere cancellato dopo grossi tagli al team x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.