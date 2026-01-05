Mps apre la stagione delle maxicedole.

Monte dei Paschi di Siena si appresta ad avviare una nuova stagione di distribuzione di dividendi, con l’intenzione di renderli più sostenibili nel tempo. La relazione del consiglio di amministrazione, presentata in vista dell’assemblea del 4 febbraio, evidenzia le modifiche statutarie volte a rafforzare la stabilità finanziaria e la capacità di remunerare gli azionisti. Un passo importante per la banca nel consolidare la propria posizione sul mercato.

Monte dei Paschi prepara il terreno per una stagione di dividendi più generosa e duratura. È questo il messaggio principale che emerge dalla relazione illustrativa del cda in vista dell'assemblea del 4 febbraio, chiamata a votare sulle modifiche allo statuto della banca senese. Per il board, infatti, «si sono realizzati i presupposti per una significativa creazione di valore per tutti gli stakeholder e una solida remunerazione per gli azionisti», supportata da un Rote al 14% e da una politica di pay-out che potrà arrivare «fino al 100% dell'utile netto del gruppo», mantenendo al tempo stesso una «politica di dividendi sostenibile nel tempo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

