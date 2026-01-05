Moumbagna pianista d’eccezione per la Cremonese alla stazione di Reggio Emilia
Durante una pausa alla stazione di Reggio Emilia, Moumbagna, attaccante della Cremonese in attesa del treno per Firenze, ha dimostrato il suo talento musicale suonando al piano la melodia di
L’attaccante dei grigiorossi, aspettando il treno, prima di partire per Firenze, si è fermato a suonare River Flows in You al piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Moumbagna al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante della Cremonese - Centravanti mancino classe 2000, Faris Moumbagna è un attaccante dinamico, capace di muoversi bene come riferimento centrale in un tridente ma anche di affiancare una seconda ... gazzetta.it
Cremonese, fatta per Faris Moumbagna del Marsiglia: oggi le visite - È fatta per l’arrivo di Faris Moumbagna, attaccante camerunense del Marsiglia, alla Cremonese. gianlucadimarzio.com
Calcio: Moumbagna è un nuovo giocatore della Cremonese - L'attaccante camerunense arriva dall'Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto. ansa.it
