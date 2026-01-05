Moumbagna pianista d’eccezione per la Cremonese alla stazione di Reggio Emilia

Durante una pausa alla stazione di Reggio Emilia, Moumbagna, attaccante della Cremonese in attesa del treno per Firenze, ha dimostrato il suo talento musicale suonando al piano la melodia di

L’attaccante dei grigiorossi, aspettando il treno, prima di partire per Firenze, si è fermato a suonare River Flows in You al piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

