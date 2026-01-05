La scuderia reggiana Movisport ha concluso il 2025 con risultati significativi, ottenendo un titolo italiano con Basso e Trentin. Durante il 34° Rally

La scuderia reggiana Movisport ha chiuso il 2025 con il classico "botto", piazzando un portacolori a podio e firmando anche un secondo posto di classe nel 34° Rally "Ciocchetto", il classico finale di stagione dentro la tenuta del Ciocco, in provincia di Lucca. Movisport ha così vinto sia il titolo italiano assoluto con Giandomenico Basso sia quello su terra con Giovanni Trentin, oltre a mettere le mani sul "WRC2 Challenger", riservato a piloti che non hanno mai vinto il titolo WRC2 e che non sono stati iscritti dai team ufficiali nel campionato mondiale costruttori. Lo ha vinto Nikolay Gryazin, che la scuderia saluta come nuovo pilota ufficiale Lancia per il 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motori: la scuderia reggiana Movisport ha chiuso col botto il 2025. Titolo italiano a Basso e Trentin

