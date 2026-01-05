Mosca chiede la liberazione di Maduro

Il Ministero degli Esteri russo ha richiesto la liberazione di Nicolás Maduro, sottolineando che le motivazioni di Washington sono infondate. La Russia invita a evitare un’escalation delle tensioni e a mantenere il dialogo diplomatico per risolvere la situazione. La posizione ufficiale riflette la volontà di promuovere la stabilità e di rispettare la sovranità dei paesi coinvolti.

Il Ministero degli Esteri Russo giudica infondate le motivazioni dell'azione di Washington e invita a evitare l'escalation. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

