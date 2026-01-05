Mosca chiede la liberazione di Maduro

Il Ministero degli Esteri russo ha richiesto la liberazione di Nicolás Maduro, sottolineando che le motivazioni di Washington sono infondate. La Russia invita a evitare un’escalation delle tensioni e a mantenere il dialogo diplomatico per risolvere la situazione. La posizione ufficiale riflette la volontà di promuovere la stabilità e di rispettare la sovranità dei paesi coinvolti.

La Russia chiede la liberazione di Maduro e della moglie dopo l'attacco militare degli Stati Uniti - La Russia richiede il rilascio del presidente venezuelano Nicolás Maduro, arrestato durante un'operazione militare condotta dagli Stati Uniti. notizie.it

Mosca chiede la liberazione di Maduro - La Russia alza la voce ma in un momento cruciale per i negoziati di pace con l'Ucraina, la Russia non può permettersi una rottura con gli Stati Uniti di Trump ... msn.com

Mosca chiede la liberazione di Maduro

#Colombia convoca riunione stati latinoamericani. #Cina chiede liberazione di #Maduro. Dure reazioni di #Mosca, #nordCorea e #Teheran. Intervista al ministro #Tajani. Al #Tg2Rai ore 13,00 #4gennaio x.com

Tg2. . #Colombia convoca riunione stati latinoamericani. #Cina chiede liberazione di #Maduro. Dure reazioni di #Mosca, #nordCorea e #Teheran. Intervista al ministro #Tajani. Al #Tg2Rai ore 13,00 #4gennaio - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.