Morto Pier Francesco Guarguaglini ex presidente di Finmeccanica

È deceduto all’età di 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, ora Leonardo. Guarguaglini ha diretto l’azienda dal 2002 al 2011, contribuendo allo sviluppo del settore aerospaziale e della difesa italiana. La sua figura ha avuto un ruolo importante nel panorama industriale nazionale.

È morto a 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, ex amministratore delegato e presidente di Finmeccanica (oggi Leonardo), che aveva guidato dal 2002 al 2011. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto su X, definendolo «un uomo di intelligenza straordinaria e di visione». Nel corso della sua lunga carriera, oltre che amministratore e presidente dell'azienda pubblica attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, Guarguaglini era stato anche direttore generale delle Officine Galileo, ceo di Oto Melara e Breda Meccanica Bresciana, presidente di Alenia Marconi Systems e ad di Fincantieri.

