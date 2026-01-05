Morto Pier Francesco Guarguaglini ex capo di Finmeccanica Crosetto | Straordinario manager di Stato
È deceduto oggi, 5 gennaio 2026, Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente e amministratore delegato di Finmeccanica. Figura di rilievo nel settore industriale italiano, è stato riconosciuto come uno straordinario manager di Stato. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo economico e industriale del paese.
