È deceduto all’età di 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, importante figura del settore industriale italiano. È stato presidente e amministratore delegato di Finmeccanica (oggi Leonardo) dal 2002 al 2011, contribuendo allo sviluppo dell’azienda. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il panorama industriale e tecnologico nazionale.

Si è spento all’età di 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, figura storica dell’industria italiana, presidente e amministratore delegato di Finmeccanica (oggi Leonardo) dal 2002 al 2011. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che lo ha ricordato: “Uomo di intelligenza straordinaria e di visione. Era un amico”. Chi è Pier Francesco Guarguaglini. Nato a Castagneto Carducci (Livorno) nel 1937, Guarguaglini rappresentava il prototipo del manager tecnico di altissimo livello. Laureato in ingegneria elettronica all’Università di Pisa e al Collegio Pacinotti (oggi Scuola Superiore Sant’Anna), conseguì poi un dottorato di ricerca presso l’Università della Pennsylvania. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Morto Pier Francesco Guarguaglini, addio al manager che guidò Finmeccanica (Leonardo)

Leggi anche: Addio a Pier Francesco Guarguaglini, l’uomo che ha reso grande Finmeccanica (oggi Leonardo). Aveva 88 anni

Leggi anche: Morto Pier Francesco Guarguaglini, ex capo di Finmeccanica. Crosetto: “Straordinario manager di Stato”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Morto Pier Francesco Guarguaglini, Crosetto: «Ci lascia uno straordinario manager di Stato»; Morto Pier Francesco Guarguaglini, Crosetto: uomo di intelligenza e visione; È morto Pier Francesco Guarguaglini, l’uomo che ha reso grande Finmeccanica (oggi Leonardo); È morto Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica: aveva 88 anni.

Morto a 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, “grande manager di Stato”. Per anni guida di Finmeccanica - Nato in Toscana, dopo gli studi in Usa cominciò una carriera di altissimo livello ... lanazione.it