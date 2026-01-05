Morto Gianluigi Armaroli storico giornalista del Tg 5 Una vita raccontata attraverso le notizie

È deceduto a 77 anni Gianluigi Armaroli, noto giornalista e inviato del Tg5 dall’Emilia-Romagna. La sua carriera, lunga oltre vent’anni, ha contribuito a definire una parte significativa del panorama informativo italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il giornalismo, lasciando un ricordo di professionalità e dedizione nel racconto delle notizie.

Il giornalismo italiano perde una delle sue voci più riconoscibili. È morto a 77 anni Gianluigi Armaroli, storico inviato e corrispondente del Tg5 dall'Emilia-Romagna, volto noto dell'informazione televisiva per oltre due decenni. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata in diretta dal Tg5, suscitando commozione in redazione e nel mondo dei media. Il legame con il Tg5 e l'Emilia-Romagna. Armaroli è stato per anni il punto di riferimento del Tg5 per i principali fatti di cronaca dell'Emilia-Romagna. Entrato nella redazione del telegiornale diretto da Enrico Mentana nel 1992, ha seguito alcuni degli eventi più significativi che hanno segnato la regione, fino agli ultimi servizi dedicati alle recenti alluvioni.

