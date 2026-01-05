Morto Gianluigi Armaroli per 20 anni il volto del Tg5 che ha raccontato l’Emilia-Romagna

È scomparso Gianluigi Armaroli, figura di rilievo nel giornalismo italiano, noto per aver rappresentato per vent’anni il volto del Tg5 dedicato all’Emilia-Romagna. La sua lunga carriera ha contribuito a raccontare con professionalità e puntualità le vicende della regione, lasciando un’importante eredità nel panorama dell’informazione. Il mondo dell’informazione italiana si unisce al cordoglio per questa perdita.

Il mondo del giornalismo italiano piange la scomparsa di Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna del Tg5 di Enrico Mentana. L'annuncio della morte è stato dato nella mattina di martedì 5 gennaio 2026 durante l'edizione delle 7.30 del telegiornale Mediaset. Armaroli aveva compiuto 77 anni lo scorso novembre e da alcuni anni si era ritirato dalla professione attiva. Nato a Bologna nel 1948, Armaroli ha intrapreso un percorso professionale originale e non convenzionale. Come scrive Repubblica, si era laureato all'Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografia e aveva frequentato l'Accademia Antoniana per la recitazione.

