Morto Francesco Paolo Casavola | fu presidente della Consulta guidò anche la Treccani

È venuto a mancare Francesco Paolo Casavola, giurista e figura di rilievo nel panorama culturale e istituzionale italiano. Nato a Taranto nel 1931 e napoletano di adozione, ha ricoperto ruoli di grande importanza, tra cui quello di presidente della Corte Costituzionale e guida della Treccani. La sua scomparsa ha suscitato un ampio cordoglio tra le istituzioni e il mondo accademico campano.

È unanime il cordoglio della politica campana per la morte del giurista Francesco Paolo Casavola. Nato a Taranto il 12 gennaio del 1931 ma napoletano di adozione. Con un attaccamento sempre. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

