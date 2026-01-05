Morto Francesco Paolo Casavola | fu presidente della Consulta guidò anche la Treccani

È venuto a mancare Francesco Paolo Casavola, giurista e figura di rilievo nel panorama culturale e istituzionale italiano. Nato a Taranto nel 1931 e napoletano di adozione, ha ricoperto ruoli di grande importanza, tra cui quello di presidente della Corte Costituzionale e guida della Treccani. La sua scomparsa ha suscitato un ampio cordoglio tra le istituzioni e il mondo accademico campano.

