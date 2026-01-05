Morto Arnaldo Caprai Con lui il Sagrantino di Montefalco ha raggiunto gli onori mondiali

È deceduto Arnaldo Caprai, figura di spicco nel settore vinicolo umbro. Fondatore della celebre cantina di Montefalco, ha contribuito a valorizzare il Sagrantino, portandolo a riconoscimenti internazionali. La sua attività ha segnato un capitolo importante nella promozione del vino umbro nel panorama globale.

Montefalco (Perugia), 5 gennaio 2026 – Addio ad Arnaldo Caprai, l'imprenditore umbro che negli anni '80 ha fatto del Sagrantino di Montefalco una realta' di livello mondiale, con la Cantina che porta il suo nome. E' scomparso nella sua casa di Montefalco a 92 anni. Caprai aveva iniziato la sua attivita' nel settore tessile, ma poi acquisto' una tenuta di 45 ettari con vigneti nel cuore di Montefalco negli anni '70, e un decennio dopo penso' di investire nel vino di qualita' italiano. E' stato tra i primi a dimostrare le potenzialita' dei vitigni autoctoni, dando un grande contributo alla viticultura umbra e non solo.

