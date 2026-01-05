Morto Arnaldo Caprai che ha trasformano il vino Sagrantino in un impero milionario

È deceduto all’età di 92 anni Arnaldo Caprai, imprenditore umbro di rilievo nel settore vitivinicolo. Riconosciuto per aver contribuito alla crescita e alla diffusione del Sagrantino, ha trasformato la sua tenuta di Montefalco in un punto di riferimento internazionale. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nell’enologia italiana, portando il vino Sagrantino a un livello di riconoscimento globale.

È morto a 92 anni Arnaldo Caprai, uno dei più grandi imprenditori vitivinicoli d'Italia. Originario dell'Umbria, ha portato il vino Sagrantino alla fama internazionale grazie alla sua tenuta di Montefalco. Partito dal tessile, si è concentrato poi sulla viticoltura, creando un impero milionario oggi ereditato dai figli. Caprai ha iniziato a investire nel vino di qualità italiano alla fine degli anni '80, quando ancora non era comune pensare ai prodotti delle vigne italiani come esportazioni di pregio. È stato tra i primi a dimostrare le potenzialità dei vitigni autoctoni, dando un grande contributo alla viticultura umbra e di tutto il Paese.

