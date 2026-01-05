Morto Alessandro Tiberti storico giornalista di Rai Sport

È deceduto Alessandro Tiberti, noto giornalista e voce storica di Rai Sport, all’età di 61 anni. La sua carriera ha accompagnato numerosi eventi sportivi, contribuendo in modo significativo alla comunicazione sportiva in Italia. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore giornalistico e sportivo.

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo italiano. Il cronista Alessandro Tiberti, storico volto (e voce) di Rai Sport, è morto all'età di 61 anni. In carriera ha ricoperto molti ruoli all'interno delle redazioni della Tv di Stato. Tra gli altri anche quello di vice caporedattore della redazione Sport Olimpici e Paralimpici. La Rai in una nota ha espresso il proprio cordoglio: «È per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano. Anche per questo la Rai – che si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore – lo vuole ricordare con affetto e riconoscenza come esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento».

