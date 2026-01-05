Morto a 88 anni Pier Francesco Guarguaglini grande manager di Stato Per anni guida di Finmeccanica

Pier Francesco Guarguaglini, stimato manager di Stato e figura di rilievo nel settore industriale, si è spento all’età di 88 anni. Per molti anni ha guidato Finmeccanica, contribuendo significativamente allo sviluppo dell’industria aerospaziale e della difesa italiana. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore e per tutte le persone che hanno lavorato con lui.

Roma, 5 gennaio 2026 – "Poco fa Pier Francesco Guarguaglini, straordinario manager di Stato, l'uomo che ha reso grande Finmeccanica, l'attuale Leonardo, ha lasciato questo mondo ed i suoi cari. Era un uomo di intelligenza straordinaria e di visione. Era un amico. Ci mancherà. Che la terra ti sia lieve, Piero". Con queste parole sui social ministro della Difesa Guido Crosetto ha dato notizia della morte a 88 anni di Pier Francesco Guarguaglini, dal 2002 presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, incarico confermato poi dalle assemblee degli azionisti nel maggio 2003 e a luglio 2005. Il mandato ebbe termine il 1º dicembre 2011.

