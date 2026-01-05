Morte Chiara Poggi Nuovo Super Testimone | Tutti Hanno Paura Di Una Famiglia!

Un nuovo testimone potrebbe confermare la versione di Marco Muschitta nel caso Chiara Poggi. Il giornalista Alessandro De Giuseppe ha condiviso questa novità a Zona Bianca, sollevando interrogativi sulla dinamica degli eventi. La presenza di un ulteriore elemento potrebbe influire sull’andamento delle indagini, alimentando il dibattito pubblico e le incertezze riguardo alla verità sulla tragica morte della giovane Chiara Poggi.

Il giornalista Alessandro De Giuseppe svela a Zona Bianca un retroscena inquietante: un nuovo testimone potrebbe confermare la versione di Marco Muschitta. Ecco cosa sta succedendo davvero. Il mistero del delitto di Garlasco, a distanza di quasi vent’anni, non smette di generare domande, sospetti e inquietudini. E ora torna al centro del dibattito grazie ad Alessandro De Giuseppe, storico inviato de Le Iene, che ha fatto tremare lo studio di Zona Bianca con una rivelazione che potrebbe rimettere tutto in discussione: “C’è un altro testimone. Non posso ancora fare nomi, ma ha visto esattamente quello che ha visto Marco Muschitta”. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

