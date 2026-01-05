Morte Anna Falcone la clamorosa gaffe di Elly Schlein

Il 2023 è stato segnato da un episodio che ha suscitato attenzione nel panorama politico italiano. Durante il cordoglio per la scomparsa di Anna Falcone, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha commesso una gaffe, confondendo ruoli e identità legate alla figura del magistrato. Un episodio che ha attirato l’attenzione, evidenziando come anche figure pubbliche di rilievo possano incorrere in errori di comunicazione.

Una gaffe, l'ennesima. La figuraccia porta la firma di Elly Schlein, segretaria del Pd, che nel giorno del cordoglio per la morte di Anna Falcone ha finito per confondere ruoli, storie e persino identità all’interno della famiglia del magistrato simbolo della lotta alla mafia. Nel messaggio diffuso dalla leader dem, l’intenzione era quella di rendere omaggio all’impegno nella Fondazione dedicata a Giovanni Falcone. Peccato che quel ruolo, noto e pubblico, non sia stato ricoperto da Anna ma dall’altra sorella, Maria Falcone, da anni volto e motore dell’ente che porta avanti la memoria del giudice assassinato a Capaci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Morte Anna Falcone, la clamorosa gaffe di Elly Schlein Leggi anche: M5s, la gaffe clamorosa di Anna Laura Orrico: "Studentesse e studentessi" Leggi anche: Regionali, si chiude la campagna elettorale. In Campania Manfredi e De Luca ai ferri corti, gaffe di Elly Schlein Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Morte Anna Falcone, la clamorosa gaffe di Elly Schlein - La leader dem ha reso omaggio alla sorella del magistrato scomparsa oggi all'età di 95 anni, ma il suo errore non è passato inosservato ... ilgiornale.it

Comunicato Stampa: Morte di Anna Falcone. Presidente Zaia: “Un esempio di dignità e coerenza. - “Con la scomparsa di Anna Falcone, il nostro Paese perde una figura esemplare di dignità, compostezza e fedeltà ai valori più alti della Repubblica. iltempo.it

È morta Anna Falcone, la sorella maggiore del giudice assassinato dalla mafia (che ha onorato la sua memoria con coerenza e discrezione) - Addio ad Anna Falcone, sorella maggiore del giudice ucciso a Capaci. greenme.it

Cordoglio per la morte della sorella di Giovanni Falcone. Anna era la maggiore dei tre fratelli: aveva 95 anni. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla: "Assieme alla sorella Maria ha contribuito alla nascita della Fondazione". - facebook.com facebook

